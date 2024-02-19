Ради фейков про Авдеевку: вражеские хакеры "ударили" по украинским СМИ, пострадал и "Телеграф" (фото)

Специалисты уже проводят исследование указанного инцидента

Вражеские хакеры атаковали известные украинские медиа. Пострадал сайт "Телеграфа" и другие украинские СМИ.

Об этом сообщает Госспецсвязь. Там призвали в случае подозрения, если вы были атакованы, сразу обращаться к специалистам команды.

"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", — говорится в сообщении.

В Правительственную команду реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA уже обратились представители Украинской правды, "Liga.net", "Апострофа" и "Телеграфа". Специалисты уже проводят исследование указанного инцидента.

К слову, во время атаки на страницах издательств была опубликована фейковая информация об Авдеевке. Работники Украинской правды сообщали, что вечером, 18 февраля, редакция лишилась доступа к аккаунту УП в Twitter, а на странице начали появляться фейки.

В частности, по словам редакции, там была размещена фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. Издательства заверили, что не имеют отношения к опубликованным постам, и отметили, что их страницы были сломаны неизвестными.

Фейк, который разместили вражеские хакеры на сайте "Телеграфа"

Фейк, который разместили вражеские хакеры в сети Х от имени Украинской правды

Фейк, который разместили вражеские хакеры в сети Х от имени Liga.net

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские хакеры совершили атаку на Microsoft. Злоумышленники проникли в систему компании, использовав старую учетную запись.