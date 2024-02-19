Під Маріуполем збито ще один літак окупантів? У мережі назвали місце

Росіяни в паніці

У понеділок, 19 лютого, у Маріупольському районі в селищі Рибацьке міг впасти літак. У мережі пишуть, що "спрацювала" ППО.

У самому Маріуполі теж чутно вибухи. Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи. Який файний понеділок", — написав він.

Селище Рибацьке на карті, де міг впасти літак

Про збиття російського літака біля села Рибацьке також повідомляє Спротив Маріуполя. Місцеві жителі пишуть, що вибухи чути у різних районах.

Самі ж окупанти заявляють про роботу ППО. А також заявили, що збити літак "збила" ракета ATACAMS.

Андрющенко також опублікував низку скриншотів із проросійських Telegram-каналів, де люди пишуть, що бачили, як падав літак. Хтось пише, що російське ППО начебто збило дрон, інша говорять про ракету ATACMS.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ приземлили два бомбардувальники та один винищувач. Це сталося на Східному напрямку. Зазначається, що було збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35