Тіла по всьому полю: з’явилися фото та відео з полігону росіян, по якому вдарили ЗСУ

У мережі опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл російських військових

Збройні сили України 20 лютого завдали удару по полігону противника біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. Імовірно, загинули щонайменше 60 окупантів.

Про це повідомила Російська служба BBC з посиланням джерела. У мережі вже з’явилися нові фото та відео з місця удару.

За інформацією джерела, українські військові, напевно, вдарили двома ракетами Himars. На кадрах із місця подій видно десятки тіл російських військових.

Зазначається, що в цей момент на полігоні були вишикувані військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

Ракети прилетіли в той момент, коли військовослужбовці 4 та 6-ї роти цієї бригади на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора.

Загалом, за даними ВВС, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, в результаті удару могли загинути щонайменше 60 людей.

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