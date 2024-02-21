Рус

Тіла по всьому полю: з’явилися фото та відео з полігону росіян, по якому вдарили ЗСУ

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами Himars по полігону РФ Новина оновлена 21 лютого 2024, 10:49
Українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами Himars по полігону РФ. Фото twitter.com/NDmytriiev

У мережі опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл російських військових

Збройні сили України 20 лютого завдали удару по полігону противника біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. Імовірно, загинули щонайменше 60 окупантів.

Про це повідомила Російська служба BBC з посиланням джерела. У мережі вже з’явилися нові фото та відео з місця удару.

За інформацією джерела, українські військові, напевно, вдарили двома ракетами Himars. На кадрах із місця подій видно десятки тіл російських військових.

Зазначається, що в цей момент на полігоні були вишикувані військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

Ракети прилетіли в той момент, коли військовослужбовці 4 та 6-ї роти цієї бригади на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора.

Загалом, за даними ВВС, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, в результаті удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Раніше "Телеграф" повідомив , що в Генштабі ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту.

Теги:
#Полігон #Противник #ЗСУ