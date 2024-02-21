Укр

Тела по всему полю: появились фото и видео с полигона россиян, по которому ударили ВСУ

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Украинские военные, вероятно, ударили двумя ракетами Himars по полигону РФ Новость обновлена 21 февраля 2024, 10:49
Украинские военные, вероятно, ударили двумя ракетами Himars по полигону РФ. Фото twitter.com/NDmytriiev

В сети опубликованы фото и видео последствий удара, на которых видны десятки тел российских военных

Вооруженные силы Украины 20 февраля нанесли удар по полигону противника возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Предположительно, погибли по меньшей мере 60 оккупантов.

Об этом сообщила русская служба BBC со ссылкой на источники. В сети уже появились новые фото и видео с места удара.

По информации источника, украинские военные, вероятно, ударили двумя ракетами Himars. На кадрах с места событий видны десятки тел российских военных.

Отмечается, что в этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.

Ракеты прилетели в тот момент, когда военнослужащие 4и 6-й роты этой бригады ждали прибытия командующего генерал-майора.

Всего, по данным BBC, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта.

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#Полигон #Противник #ВСУ