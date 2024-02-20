Россияне утром ударили по Сумщине: под завалами собственного дома погибли люди (фото)

Всего ночью и утром 20 февраля россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

В 5 часов утра вторника, 20 февраля, россияне нанесли удар беспилотником и из артиллерии обстреляли Новослободскую общину Конотопского района Сумской области. Погибло двое мирных жителей.

"Сегодня, 20 февраля, российские террористы совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района", — сообщили в Сумской ОВА.

В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Прибыли спасатели, которые оперативно локализовали возгорание. На месте обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Последствия удара

В ОВА также сообщили, что всего ночью и утром 20 февраля россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись пять общин — Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская и Середино-Будская.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 20 февраля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО приземлила "шахеды" в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Силы ПВО сбили все 23 дрона, выпущенных по Украине, однако не обошлось без разрушений и пострадавших.