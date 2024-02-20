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Росіяни вранці вдарили по Сумщині: під завалами власного будинку загинули люди (фото)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Ворог тероризує прикордоння
Ворог тероризує прикордоння. Фото Колаж "Телеграф"

Усього вночі та вранці 20 лютого росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

О 5 годині ранку вівторка, 20 лютого, росіяни завдали удару безпілотником і з артилерії обстріляли Новослобідську громаду Конотопського району Сумської області. Загинуло двоє мирних мешканців.

"Сьогодні, 20 лютого, російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. О 5 годині ранку ворог завдав авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району", — повідомили в Сумській ОВА.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Прибули рятувальники, які оперативно локалізували займання. На місці виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів та пошукові роботи продовжуються. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Наслідки удару

В ОВА також повідомили, що всього вночі та вранці 20 лютого росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 39 вибухів. Обстріляли п’ять громад — Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигінська та Середино-Будська.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти вівторка, 20 лютого, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Українська ППО приземлила "шахеди" у Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Сили ППО збили всі 23 дрони, випущені Україною, проте не обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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#Сумська область #Жертви #Атака