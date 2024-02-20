Ворог активно атакує три напрями: яка зараз ситуація на фронті (карта)

Ворог зазнає великих втрат, але намагається вибити українських воїнів із їхніх позицій

За останню добу на фронті сталося 81 бойове зіткнення. Найбільше атак за цей час було зафіксовано на Мар’їнському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Російські окупанти не залишають спроб вибити наші підрозділи з позицій. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 20 лютого.

Зазначається, що наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрати у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складам боєприпасів та 5 артилерійським засобам противника.

Так, на Мар’їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Там за добу вдалося відбити 21 атаку ворога.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак загарбників у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. При цьому ворожий авіаційний удар зазнав Нью-Йорку Донецької області.

Водночас 11 атак було відбито на Запорізькому напрямку. Це сталося біля Малинівки та Роботиного.

Також на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Ластівчиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Лиманському напрямку противник за підтримки авіації 6 разів атакував українські підрозділи у районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Ще 4 безуспішні спроби настання загарбники здійснили на Куп’янському напрямку у районі Сіньківки Харківської області. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Харківської області, таких як Сіньківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався вчинити наступ у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ назвали кількість російських окупантів, яка була ліквідована під час боїв за Авдіївку.