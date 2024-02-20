Побиті будинки та автівки: які наслідки нічної атаки на Україну (фото)

Усі дрони було знищено, але без наслідків не минулось

У ніч проти вівторка, 20 лютого, росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Українська ППО приземлила "Шахеди" у Полтавській, Дніпропетровський, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Проте не минулось без руйнувань та постраждалих. "Телеграф" зібрав наслідки нічної атаки.

Зауважимо, що сили ППО збили усі дрони, випущені по Україні. Повітряні Сили оборони зазначили: "В результаті бойової роботи збито усі 23 "Шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей".

Також протиповітряна оборона зазначає, що по Україні, крім дронів, було випущено дві зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Полтавська область

Звуки вибухів було чутно у Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. За інформацією ОВА, під ударом опинився промисловий обʼєкт. Унаслідок атаки виникла пожежа. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. Постраждалих серед цивільних немає.

Дніпропетровська область

Уночі оборонці неба збили над областю два "Шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російської повітряної цілі пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто.

Херсонська, Миколаївська та Кіровоградська області

"В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА зазначеного типу: по 1 на Херсонщині і Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині", — зазначає ОК "Південь".

Унаслідок атаки влучань, інших пошкоджень і постраждалих не було зафіксовано.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 19 лютого, в Україні пролунали вибухи у декількох областях.