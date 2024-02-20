Чергова неспокійна ніч для Росії: одну з областей атакували дрони в два заходи

Влада заявила, що "постраждалих і руйнувань немає"

У ніч проти вівторка, 20 лютого, Брянську область Росії атакували безпілотники. Атака була у дві хвилі — після першої і після шостої години ночі.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ", — написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі о 1:07, традиційно додавши, що "постраждалих і руйнувань немає".

О 5:53 він написав про нову атаку, заявивши, що вона була "українською". Вранці, за його інформацією, два безпілотні літальні апарати літакового типу були знищені над Погарським районом та Стародубським муніципальним округом.

Варто зазначити, що атаки невідомих безпілотників стали у Росії регулярними. Так, у ніч на 17 лютого п’ять областей РФ атакували 33 безпілотники. Крім того, тієї ночі спалахнула потужна пожежа на виробництві в Іжевську, де виробляли БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 16 лютого країні-агресору теж докучали дрони. Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці "київський режим" і відзвітувало про знищення всіх цілей.