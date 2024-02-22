Наступ ворога на Лимано-Куп’янському напрямку: окупанти хочуть захопити ще одне селище (карти)

Де найгірша ситуація

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Також намагаються захопити селище Синьківка в Куп'янському районі.

Про це сказав спікер ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, протягом доби на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень, під час яких ворог зазнав втрат і п’ятеро окупантів потрапили в полон до ЗСУ.

"Важка ситуація залишається поблизу річки Чорний Жеребець, Торського виступу та населеного пункту Терне, куди противник стягує резерви та намагається активізувати наступальні дії", — сказав він.

с. Синьківка в Куп'янському районі Харківської області

Лиманський напрямок на мапі Deep State

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщиївки та Андріївки. Біля Часового Яру ворог переходить до лобових атак, інколи намагається обійти Сили оборони по флангах у районі Іванівського та Богданівки, застосовує артилерію, РСЗВ, авіацію, танки та дрони.

Поблизу Кліщіївки та Андріївки ворог намагається вийти до річки Сіверський Донець та зайняти оборону по рубежу річки. Сили оборони роблять все можливе, аби не допустити цього.

Бахмутський напрямок

Раніше "Телеграф" писав, що на Заході назвали причину зростання втрат у росіян. На думку експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, причина в тому, що командири окупантів, мабуть, вважають себе непереможними після захоплення Авдіївки та "сп’яніли від перемоги".