ЗСУ "ризикують опинитися в кліщах" на одному з напрямків? Журналістка озвучила тривожні новини

Ситуація у вказаному районі загострюється

Після виходу українських військ з Авдіївки російські окупанти можуть наголосити на інших населених пунктах. Наприклад, новою ціллю може стати Вугледар, а за ним і Курахове.

Як повідомила спеціальний кореспондент ТСН Юлія Кирієнко у своєму Facebook, цьому напрямку приділяється незаслужено мало уваги, оскільки колони російської техніки вже йдуть на позиції ЗСУ з двох напрямків.

"Якщо окупанти там просунуться, то у нас буде ще один Бахмут/Авдос (Адіївка, — ред.). Тільки це буде Вугледар. І наші сили там ризикують опинитися в кліщах. До слова, один батальйон, однієї бригади може вже ставати в кругову оборону. А це кілька сотень наших солдатів", — написала вона.

За словами Кирієнко, ворог на цьому напрямі підтягнув більше сил і зміг продавити фланги навколо позицій згаданого батальйону, через що українським бійцям доводиться відбиватися від атак з кількох напрямків.

При цьому журналістка закликала ОСУВ "Таврія" звернути увагу на цей напрямок та підготувати другу лінію оборони.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.

При цьому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час відходу потрапити в полон і безодні могли до тисячі бійців ЗСУ. Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій після цього повідомив, що ця оцінка не відповідає дійсності.