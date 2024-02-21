"Россияне будут в Днепре": военный сделал тревожное заявление о наступлении оккупантов

РФ в наступлениях использует множесто КАБов, артиллерии и большое количество живой силы

Российское наступление продолжается и оккупанты могут оказаться в Днепре. Такой сценарий возможен, если Украина не будет принимать серьезные решения, заявил офицер секции 53, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ, Владимир Ращук.

Об этом он рассказал в эфире "Новости LIVE". По словам Ращука, враг продолжает наступление по многим направлениям и использует все, что у него есть.

Причем, тактика россиян не меняется. Армия РФ действует так же, как в Мариуполе, Бахмуте и Авдеевке.

"Сейчас на многих направлениях враг наступает, применяет те же тактики, как в Мариуполе, и в Бахмуте, и в Адвеевке. Использует КАБы, использует огромное количество техники. Безумное просто. Нереальное количество живой силы, артиллерийских, FPV средств. Короче все, что у него есть. В принципе, будут идти конечно до тех пор… я вам так скажу, если не принимать какие-либо серьезные решения, то скоро и в Днепре будет", – сказал Ращук, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что если США не возобновят поставки оружия Украине, ей вскоре придется встать перед выбором, какие города она может сдержать, а какие придется отдать российским захватчикам.

Ранее "Телеграф" писал, что после захвата Авдеевки российская армия продолжает штурмовые действия, в частности, в Донецкой области в районе населенного пункта Ласточкино. По словам заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, враг бросает на тот участок фронта большое количество техники и личного состава. И хотя войска РФ не преуспевают в штурме поселка, однако у врага достаточно ресурсов для ведения боевых действий.