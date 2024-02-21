"Росіяни будуть в Дніпрі": військовий зробив тривожну заяву щодо наступу окупантів

РФ в наступах використовує багато КАБів, артилерії та велику кількість живої сили

Російський наступ продовжується і окупанти можуть опинитися в Дніпрі. Такий сценарій можливий, якщо Україна не прийматиме серйозних рішень, заявив офіцер секції 53, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ, Володимир Ращук.

Про це він розповів в ефірі "Новини LIVE". За словами Ращука, ворог продовжує наступ на багатьох напрямках і використовує все, що в нього є.

Причому тактика росіян не змінюється. Армія РФ діє так само як в Маріуполі, Бахмуті та Авдіївці.

"Зараз на багатьох напрямках ворог наступає, (застосовує – Ред.) ті ж самі тактики, як в Маріуполі, і в Бахмуті, і в Адвіївці. Використовує КАБи, використовує величезну кількість техніки. Шалену просто. Нереальну кількість живої сили, артилерійських, FPV засобів. Короче все, що в нього є. В принципі, будуть іти звісно до тих пір… я вам так скажу, якщо не приймати якісь серйозні рішення, то скоро і в Дніпрі буде", – сказав Ращук відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що якщо США не відновлять постачання зброї Україні, їй незабаром доведеться стати перед вибором, які міста вона може утримувати, а які доведеться віддати російським загарбникам.

Раніше "Телеграф" писав, що після захоплення Авдіївки російська армія продовжує штурмові дії, зокрема, на Донеччині в районі населеного пункту Ласточкине. За словами заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, ворог кидає на ту ділянку фронту велику кількість техніки та особового складу. І хоч війська РФ не мають успіху в штурмі селища, проте у ворога достатньо ресурсів для ведення бойових дій.