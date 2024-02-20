Є серйозні ризики: на якому етапі зараз війна, розповів легендарний спортсмен, який пішов на фронт

Йде війна на знищення України як народу, як нації

Війна в Україні буде тривалою і те, як вона закінчиться, цілком залежить від українців. І йдеться не тільки про військових, адже потрібно знайти правильний важіль мотивації для всіх.

Щоб до лав ЗСУ приєднувались нові люди, а бійці, які на фронті, розуміли, що зможуть перепочити не тільки тоді, коли отримають поранення, або помруть. Таку думку висловив колишня перша ракетка України з великого тенісу Сергій Стаховський, який з початку повномасштабного вторгнення приєднався до боротьби з ворогом у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа".

На питання журналістів про те, на якому етапі зараз війна, він прямо відповів, що на найскладнішому.

"На найскладнішому, я б сказав. Тому що зараз в усіх українців випаровується ейфорія, кожен перестає думати про те, що в Україні війна. Кожен починає думати про те, що треба жити, треба себе розвивати. А тут йде війна не за якісь території, що вони там умовно відріжуть нас від Дніпра, візьмуть Харків і на цьому все закінчиться – ні. Вони ведуть війну на знищення України як народу, як нації", — сказав Сергій Стаховський.

За його словами, якщо ми всі не будемо дивитись на цю проблему саме крізь таку призму і не готуватись на довгу війну, то ми її програємо.

"Це об'єктивно. Я з України тікати нікуди не збираюсь. Я сюди вернувся не для того, щоб звідси тікати. І це треба усвідомити нам всім. Тому що їх більше. Нам треба бути ефективнішими", — додав колишній спортсмен.

Щодо тривалості війни у часовому вимірі, то, на думку легенди українського тенісу, складно щось прогнозувати.

"Не володію інформацією, яку мають люди, що стоять в керівництві держави, тому мені складно це сказати. Але морально нам стає складніше. Тому що військовим, які півтора або два роки не змінювались і бачать перед собою картину, що додому вони повернуться або пораненим, або загиблим, ентузіазму це не додає", — сказав він.

Стаховський наголосив, що зараз дуже важливо знайти правильні й мотиваційні слова для українців, щоб вони активніше мобілізувались і йшли служити.

"Тому що коли тебе загрібають з вулиці, це не мотивація, а просто якесь покарання", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, до чого українцям слід готуватися на третьому році повномасштабної війни, а на що краще навіть не сподіватися.