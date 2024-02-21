Чем закончится война с РФ? Украинцев спросили о самом реалистичном итоге, что думают люди

Украинцы в целом верят в победу ВСУ

Подавляющее большинство украинцев (65%) верят, что война с РФ завершится возвращением под контроль Киева всех территорий, включая Донбасс и Крым. В частности, 14% верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России.

При этом тех, кто допускает определенные территориальные потери, стало больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

В институте отметили, что по сравнению с маем 2022 года стало несколько меньше украинцев, которые считают реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности. За год на 8% стало меньше тех, кто верит, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. Еще в 2023 году доля таких людей составляла 71%.

В то же время, за год на 7% больше стало тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери. Среди этих людей 19% считают, что война завершится содержанием контролируемых сейчас территорий. Еще 9% верят в освобождение всех территорий, контролируемых Украиной до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

График 5. Как вы думаете, что выглядит как наиболее реалистичный результат войны для Украины?

Во всех регионах мнения населения достаточно близки. В частности, во всех регионах 63-66% верят в полное восстановление территориальной целостности. Допускают определенные потери около 31-34% населения.

График 6. Наиболее реалистичный исход войны в региональном измерении

Справка

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что следующие полгода на фронте будут интересные. При этом особых изменений, вероятнее всего, не произойдет. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.