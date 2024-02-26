Європа б’є на сполох: у ЗСУ закінчуються снаряди, названо місяць, до якого їх вистачить

Поки США думають, що історія їм не пробачить, ЄС — діє

Через блокування військової допомоги Конгресу Україні, Європа б’є на сполох та шукає боєприпаси по всьому світу. Відомо, що влада Німеччини таємно обговорює угоду з Індією про постачання боєприпасів Україні.

Про це пише видання Der Spiege. За даними джерела, боєприпаси у ЗСУ можуть закінчитися вже у червні цього року.

Тому ЄС на чолі з ФРН звертається до країн Африки, Азії, Балкан, які за їхніми даними мають великі запаси військової зброї. Щодо індійських снарядів виданням пише, що у Нью-Делі не хочуть відкрито продавати снаряди для Збройних сил України, аби не псувати відносини з Росією, з якою вони налагодили торговельно-економічні зв’язки.

Сотні тисяч артилерійських снарядів включає арсенал Індії. За даними джерела, саме через посередників Берлін веде неофіційні переговори із керівництвом азійської країни. Не виключено, що Німеччина може укласти аналогічні угоди з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси боєприпасів.

Цього року ФРН виділяє на допомогу Україні €7 млрд, більша частина коштів піде на закупівлю зброї.

Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг зазначив, що відомство шукає нові джерела на придбання снарядів, не виключено, що мова йде і про східні напрямки.

"На жаль, артилерійські та зенітні боєприпаси не так широко доступні по всьому світу", – заявив Фрейдінг.

Раніше "Телеграф" писав, що Західна та Східна Європа сваряться через недостатню допомогу Україні.