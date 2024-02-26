Европа бьет тревогу: в ВСУ заканчиваются снаряды, назван месяц, до которого их хватит

Пока США думают, что история им не простит, ЕС действует

Из-за блокирования военной помощи Конгресса Украине, Европа бьет тревогу и ищет боеприпасы по всему миру. Известно, что власти Германии тайно обсуждают соглашение с Индией о поставках боеприпасов Украине.

Об этом пишет издание Der Spiege. По данным источника, боеприпасы у ВСУ могут закончиться уже в июне этого года.

Поэтому ЕС во главе с ФРГ обращается в страны Африки, Азии, Балкан, которые по их данным имеют большие запасы военного оружия. Относительно индийских снарядов издание пишет, что в Нью-Дели не хотят открыто продавать снаряды для Вооруженных сил Украины, чтобы не портить отношения с Россией, с которой они наладили торгово-экономические связи.

Сотни тысяч артиллерийских снарядов включают в себя арсенал Индии. По данным источника именно через посредников Берлин ведет неофициальные переговоры с руководством азиатской страны. Не исключено, что Германия может заключить аналогичные соглашения с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами боеприпасов.

В этом году ФРГ выделяет на помощь Украине 7 млрд евро, большая часть средств пойдет на закупку оружия.

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в немецком Министерстве обороны Кристиан Фрейдинг отметил, что ведомство ищет новые источники для приобретения снарядов, не исключено, что речь идет и о восточных направлениях.

"К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны по всему миру", – заявил Фрейдинг.

Ранее "Телеграф" писал, что Западная и Восточная Европа ссорятся из-за недостаточной помощи Украине.