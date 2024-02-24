Украина получит 170 тысяч снарядов от Евросоюза: названы сроки поставок

В ЕС работают над тем, чтобы новые решения по военной помощи Украине были приняты как можно скорее

Европейский союз до конца марта намерен передать Украины 170 тысяч снарядов. На этом поставки боеприпасов не будут окончены и объемы помощи ЕС намерен увеличивать.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам разговора с Верховным представителем ЕС по иностранным и политике безопасности Жозепом Боррелем. Он заверил украинцев в том, что ЕС не откажется от поддержки нашей страны в войне с РФ.

По словам Кулебы, Европейский союз за два года полномасштабного вторжения принял исторические решения, которые касались военной поддержки, введения санкций против России, вступления Украины в ЕС, а также "украинской формулы мира".

В разговоре с европейским политиком украинский министр подчеркнул, что приоритетом для Сил обороны сейчас являются артиллерийские снаряды.

"Жозеп Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной. Я поблагодарил его за его личное руководство и поддержку за последние два года. Много усовершенствований и решений еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие… До конца марта ЕС планирует поставить в Украину около 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", — сообщил Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько снарядов РФ хочет изготовить за год. Известно, что за 2023 год россиянам удалось изготовить чуть менее двух миллионов снарядов.