В ЕС нашли снаряды для Украины, но есть проблема: СМИ раскрыли детали

Некоторые страны ЕС уже внесли свой вклад

В Европейском Союзе собирают 1,5 млрд долларов для закупки артиллерийских снарядов для Украины. Страны ЕС планируют закупить их за границей.

Об этом пишет Financial Times. Инициатором закупки боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия. Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продолжении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Издание со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений, отмечает, что Чехии нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов. Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

Послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов вне блока на встрече в Брюсселе. Они поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

По данным издания, Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро. Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование.

В свою очередь высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет. Однако по состоянию на сегодняшний день решение о финансировании до сих пор не принято.