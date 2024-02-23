У ЄС знайшли снаряди для України, але є проблема: ЗМІ розкрили деталі

Деякі країни ЄС уже зробили свій внесок

У Європейському Союзі збирають 1,5 мільярда доларів для закупівлі артилерійських снарядів для України. Країни ЄС планують закупити їх за кордоном.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що ініціатором закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія. Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

Видання з посиланням на офіційних осіб, знайомих з ходом обговорень, зазначає що Чехії потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів. Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі. Вони поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

За даними видання, Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро. Франція і Греція наполягають на тому, що розширений EPF має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування.

Своєю чергою високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає. Однак станом на сьогодні рішення про фінансування досі не прийняте.