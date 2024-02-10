Зеленський повідомив про "десятки "Цезарів" і снаряди від Франції: про що мова

Президент поговорив про це з Еммануелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 лютого, провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Український глава держави висловив подяку за надання десятків САУ "Цезар" та снарядів до них.

Про це Зеленський написав у Telegram. Лідери держав також обговорили поточну ситуацію на полі бою.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО, від переносних до далекобійних. Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" (CAESAR — ред.), а також снарядів до них", — йдеться у повідомленні.

Також президент України поспілкувалися зі своїм французьким колегою про підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

"Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна очікує поставку винищувачів F-16 з далекобійною зброєю. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що це будуть ракети на 300-500 км.