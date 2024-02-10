Зеленский сообщил о "десятках "Цезарей" и снарядах от Франции: о чем речь

Президент поговорил об этом с Эммануэлем Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 февраля, провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский глава государства выразил благодарность за предоставление десятков САУ "Цезарь" и снарядов к ним.

Об этом Зеленский написал в Telegram. Лидеры государств также обсудили сложившуюся ситуацию на поле боя.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных к дальнобойным. Спасибо за начало Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь" (CAESAR — ред.), а также снарядов к ним", — говорится в сообщении.

Также президент Украины пообщался со своим французским коллегой о подготовке двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

"Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних сделок безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины", — добавил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина ожидает поставку истребителей F-16 с дальнобойным оружием. Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что это будут ракеты на 300-500 км.