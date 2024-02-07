Дефицитные зенитные системы и другое оружие: СМИ объяснили, что Эквадор может передать Украине

В каком состоянии находятся эквадорские "Оса-АКМ", сейчас неизвестно

Армия Эквадора, несмотря на "банановые санкции" России, среди прочего вооружения передаст Соединенным Штатам Америки не менее шести советских зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ". Скорее всего, эти ЗРК ближнего радиуса действия окажутся потом в Украине, которая испытывает дефицит систем ПВО всех типов.

Об этом сообщает издание Infodefensa. Отмечается, что по соглашению Эквадор получит новые системы ПВО от США вместе с обучением персонала, комплектующими и постоянным техническим обслуживанием систем.

В каком состоянии находятся "Оса-АКМ", сейчас неизвестно. В общей сложности Эквадор имеет 12 таких систем, которые когда-то приобрел у Украины в модернизированном состоянии. Всего Эквадор планирует передать в США оружия на 200 млн долларов.

Среди образцов оружия, которое имеет Эквадор, отмечает издание "Милитарный" – ручные гранатометы РПГ-7, автоматические гранатометы АГС-17, зенитные пулеметы ЗПУ-1/2/4, автоматические пушки ЗУ-23-2, переносные зенитные комплексы "Игла" и "Стрела-2". Кроме того, страна может передать большое количество боеприпасов к ним.

Напомним, еще 31 января Эквадор решил передать США военную технику российского производства и заменить "российский металлолом" современным американским вооружением на сумму 200 миллионов долларов. Президент Эквадора Даниэль Нобоа подчеркнул, что речь идет о некондиции, на что в России отреагировали истерикой.

Россияне истерят, поскольку из США военная техника будет передана Украине. В Эквадоре оценили реакцию Кремля как "неадекватную" и пообещали, что не откажутся от планов обменять вооружение.