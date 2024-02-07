Дефіцитні зенітні системи та інша зброя: ЗМІ пояснили, що Еквадор може передати Україні

В якому стані знаходяться еквадорські "Оса-АКМ", зараз невідомо

Армія Еквадору попри "бананові санкції" Росії серед іншого озброєння передасть Сполученим Штатам Америки не менше шести радянських зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ". Скоріше за все, ці ЗРК ближнього радіуса дії потім опиняться в Україні, яка відчуває дефіцит систем ППО усіх типів.

Про це повідомляє видання Infodefensa. Зазначається, що за угодою Еквадор отримає нові системи ППО від США, разом із навчанням персоналу, комплектуючими та постійним технічним обслуговуванням систем.

В якому стані знаходяться "Оса-АКМ", зараз невідомо. Загалом Еквадор має 12 таких систем, які колись придбав в України у модернізованому стані. Всього Еквадор планує передати в США зброї на 200 млн доларів.

Серед зразків зброї, яку має Еквадор, зазначає видання "Мілітарний" – ручні гранатомети РПГ-7, автоматичні гранатомети АГС-17, зенітні кулемети ЗПУ-1/2/4, автоматичні гармати ЗУ-23-2, переносні зенітні комплекси "Ігла" та "Стріла-2". Окрім того, ця країна може передати велику кількість боєприпасів до них.

Нагадаємо, ще 31 січня Еквадор вирішив передати США військову техніку російського виробництва та замінити "російський металобрухт" на сучасне американське озброєння на суму 200 мільйонів доларів. Президент Еквадору Даніель Нобоа наголосив, що йдеться про некондицію, на що в Росії відреагували істерикою.

Росіяни істерять, оскільки з США військова техніка буде передана Україні. В Еквадорі тим часом оцінили реакцію Кремля, як "неадекватну" та пообіцяли, що не відмовляться від планів обміняти озброєння.