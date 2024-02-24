Опасные планы: стало известно, сколько снарядов Россия хочет изготовить за год

Россиянам очень нужны снаряды на фронте – как можно больше и быстрее

В России, понимая, что снарядов на фронте не хватает, планируют в течение 2024 года произвести не менее 2,7 миллиона боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра. За 2023 год россиянам удалось изготовить чуть менее двух миллионов снарядов.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина". Он отметил, что объемы, запланированные россиянами, требуют значительной модернизации снарядного производства, его могут сорвать или усложнить западные санкции.

"Мы просим партнеров, что санкции должны быть направлены на станки, на материалы, из которых производят электронные чипы, микросхемы и т.д. Это очень широкий спектр, в этом направлении сейчас работает и Главное управление разведки, и все наше разведывательное сообщество. Это касается всего, что связано с производством вооружения. И я уже не говорю о количестве предприятий, которые Россия привлекла к производству", – отметил он.

Сейчас тотального дефицита боеприпасов у россиян нет только благодаря тому, что им помогает северокорейский режим. Боеприпасов, которые передает КНДР оккупантам, хватает покрыть тот дефицит, который россияне сами ликвидировать не способны.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование.

В свою очередь, высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет. Однако по состоянию на сегодняшний день решение о финансировании до сих пор не принято.