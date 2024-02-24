Небезпечні плани: стало відомо, скільки снарядів Росія хоче виготовити за рік

Росіянам конче потрібні снаряди на фронті – якнайбільше та якнайшвидше

В Росії, розуміючи, що снарядів на фронті не вистачає, планують протягом 2024 року виготовити щонайменше 2,7 мільйона боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри. За 2023 рік росіянам вдалося виготовити трохи менш як два мільйони снарядів.

Про це розповів заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що обсяги, заплановані росіянами, потребують значної модернізації снарядного виробництва, зірвати або ускладнити яке можуть західні санкції.

"Ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво", – відзначив він.

Зараз тотального дефіциту боєприпасів в росіян немає тільки завдяки тому, що їм допомагає північнокорейський режим. Тих боєприпасів, які передає КНДР окупантам, вистачає покрити той дефіцит, який росіяни самі ліквідувати не здатні.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування.

Своєю чергою високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає. Однак станом на сьогодні рішення про фінансування досі не прийняте.