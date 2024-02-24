Україна отримає 170 тисяч снарядів від Євросоюзу: названі терміни постачання

У ЄС працюють над тим, щоб нові рішення щодо військової допомоги Україні були прийняті якнайшвидше

Європейський союз до кінця березня має намір передати Україні 170 тисяч снарядів. На цьому постачання боєприпасів не буде закінчено та обсяги допомоги ЄС має намір збільшувати.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з Верховним представником ЄС щодо іноземної та безпекової політики Жозепом Боррелем. Він запевнив українців, що ЄС не відмовиться від підтримки нашої країни у війні з РФ.

За словами Кулеби, Європейський союз за два роки повномасштабного вторгнення ухвалив історичні рішення, які стосувалися військової підтримки, запровадження санкцій проти Росії, вступу України до ЄС, а також "української формули миру".

У розмові з європейським політиком український міністр наголосив, що пріоритетом для Сил оборони зараз є артилерійські снаряди.

"Жозеп Боррель підтвердив повну солідарність ЄС з Україною. Я подякував йому за його особисте керівництво та підтримку за останні два роки. Багато вдосконалень і рішень ще попереду, і ми працюємо разом, щоб забезпечити їхнє швидке прийняття… До кінця березня ЄС планує поставити в Україну близько 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів постачання", — повідомив Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки снарядів РФ хоче виготовити за рік. Відомо, що за 2023 рік росіянам вдалося виготовити трохи менше двох мільйонів снарядів.