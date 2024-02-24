ГУР: Північна Корея передала Росії дуже багато снарядів, але є нюанс

Північнокорейські снаряди небезпечніші для артилеристів, ніж для тих, кого цими снарядами обстрілюють

Північнокорейським режим вже передав російським терористам півтора мільйона снарядів, але це проблемне надбання для Росії. Переважна більшість снарядів вироблені у другій половині минулого сторіччя, багато років пролежали на складах, тому працюють дуже ненадійно.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, Кремль звернувся по допомогу до КНДР, оскільки своїх потужностей йому не вистачає.

"Станом на сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни із КНДР вже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребує перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки", – сказав Скібіцький.

За словами представника ГУР, режим Кім Чен Ина вигідно обмінює старі боєприпаси на технології для виготовлення ракет та підводних човнів. Найнебезпечніше те, що Кім отримує від росіян також технології для виробництва ядерної зброї, на що повинна звернути увагу міжнародна спільнота.

"І тут треба Росію до відповідальності закликати, тому що весь світ бореться за нерозповсюдження, а Росія відкрито починає працювати в цьому напрямку взамін на отримання додаткових боєприпасів, ракет та інших видів озброєння", – резюмував Скібіцький.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії, розуміючи, що снарядів на фронті не вистачає, планують протягом 2024 року виготовити щонайменше 2,7 мільйона боєприпасів калібру 122 та 152 міліметри. За 2023 рік росіянам вдалося виготовити трохи менш як два мільйони снарядів.

Зараз тотального дефіциту боєприпасів в росіян немає тільки завдяки тому, що їм допомагає північнокорейський режим. Тих боєприпасів, які передає КНДР окупантам, вистачає покрити той дефіцит, який росіяни самі ліквідувати не здатні.