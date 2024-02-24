ГУР: Северная Корея передала России очень много снарядов, но есть нюанс

Северокорейские снаряды больше опасны для артиллеристов, чем для тех, кого этими снарядами обстреливают

Северокорейский режим уже передал российским террористам полтора миллиона снарядов, но это проблемное приобретение для России. Подавляющее большинство снарядов произведено во второй половине прошлого столетия, много лет пролежало на складах, поэтому работает очень ненадежно.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, Кремль обратился за помощью в КНДР, поскольку своих мощностей ему не хватает.

"По состоянию на сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы с 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные нуждаются перед тем, как их применять, или в восстановлении, или в проверке", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР, режим Ким Чен Ына выгодно обменивает старые боеприпасы на технологии для изготовления ракет и подлодок. Самое опасное, что Ким получает от россиян также технологии для производства ядерного оружия, на что должно обратить внимание международное сообщество.

"И здесь нужно Россию к ответственности призывать, потому что весь мир борется за нераспространение, а Россия открыто начинает работать в этом направлении взамен на получение дополнительных боеприпасов, ракет и других видов вооружения", – резюмировал Скибицкий.

Ранее "Телеграф" писал, что в России, понимая, что снарядов на фронте не хватает, планируют в течение 2024 года произвести не менее 2,7 миллиона боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметра. За 2023 год россиянам удалось изготовить чуть менее двух миллионов снарядов.

Сейчас тотального дефицита боеприпасов у россиян нет только благодаря тому, что им помогает северокорейский режим. Боеприпасов, которые передает КНДР оккупантам, хватает покрыть тот дефицит, который россияне сами ликвидировать не способны.