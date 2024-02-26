ЗСУ залишили село під Авдіївкою: офіційні подробиці

У ЗСУ офіційно підтвердили, що наші бійці вийшли з населеного пункту Ласточкине, що біля Авдіївки (Донецька область). До цього бої тривали на околиці села.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховій.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку", — сказав він.

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