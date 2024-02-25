Це створює труднощі на лінії фронту: Умєров назвав причину

Робиться все можливе і неможливе

Україна зіткнулася з серйозною проблемою через невчасне постачання зброї від своїх партнерів. Це ускладнює роботу на фронті.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2024". Сили оборони не отримують вчасно половину зброї, яку очікують.

Умєров зазначив, що Росія має значну перевагу в економічних і військових ресурсах.

"Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів", — підкреслив міністр.

Затримки у постачанні призводять до втрати людських життів і територій.

"Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі", — сказав Умєров.

Він додав, що Україна робить все можливе і неможливе, але робота ускладнюється без своєчасних постачань зброї.

Раніше "Телеграф" писав, Рустем Умєров розповів, що Україна готується до прориву. Вже мають потужний план на 2024 рік.