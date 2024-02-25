"План вже є": Умєров розповів, що Україна готується до прориву

Міністр не розкрив деталей

Україна має потужний план на 2024 рік. Проте він публічно не розголошується.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, цей план передбачає прорив.

"Всі кажуть, що краще за наші дії говорять наші результати. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", — сказав Умєров.

Міністр підкреслив, що війна Росії проти України — це найбільша війна з часів Другої світової війни. За його словами, лінія фронту має протяжність 3200 км

"Маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км. І сьогодні Україна — єдина країна, яка не тільки має безпрецедентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а Україна є єдиною країною, яка має унікальне знання про особливості ведення війни російською армією на полі бою", — зазначив Умєров, підкресливши, що знання та досвід українців стануть фундаментом створення нової світової архітектури безпеки.

Нагадаємо, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян переконаний в тому, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський зосереджений на пошуках слабких місць у російській армії та прогалин у рішеннях військового керівництва ворога.