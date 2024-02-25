"План уже есть": Умеров рассказал, что Украина готовится к прорыву

Министр не раскрыл деталей

У Украины есть мощный план на 2024 год. Однако он публично не разглашается.

Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, этот план предполагает прорыв.

"Все говорят, что лучше за наши действия говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", — сказал Умеров.

Министр подчеркнул, что война России против Украины – это самая большая война со времен Второй мировой войны. По его словам, линия фронта имеет протяженность 3200 км.

"Имеем интенсивные боевые действия на линии фронта протяженностью 1200 км. И сегодня Украина — единственная страна, не только имеющая беспрецедентный опыт использования мирового вооружения на поле боя, а Украина — единственная страна, которая имеет уникальное знание об особенностях ведения войны российской армией на поле боя", — отметил Умеров, подчеркнув, что знания и опыт украинцев станут фундаментом создания новой мировой архитектуры безопасности.

Напомним, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан убежден в том, что новый главком ВСУ Александр Сырский сосредоточен на поисках слабых мест в российской армии и пробелов в решениях военного руководства врага.