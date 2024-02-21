"Нас ждут очень сложные бои": в 3-й штурмовой рассказали, где будут наступать россияне

Россияне могут начать атаки на ряде направлений

Российские оккупанты используют имеющиеся силы на Авдеевском направлении, чтобы попытаться продавить позиции украинских военных. Они хотят продвинуться настолько далеко, насколько это возможно.

Как сообщил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем telegram-канале, помимо Авдеевского направления сложная ситуация будет и на других участках фронта, поскольку захватчики начали перебрасывать туда уцелевшие подразделения.

"В целом нас ждут очень сложные бои. Говорил об этом еще в прошлом году – россияне готовились все это время. Готовили силы, резервы, копили оружие и технику. И подготовились. Сейчас рф начинает планомерно задействовать все это на поле боя. В ближайшее время, думаю, будет сложная ситуация еще на Юге и Харьковском направлении", — написал он.

Как сообщалось ранее, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, не дав шанса оккупантам взять город в окружение.

При этом в СМИ появилась информация о том, что во время отхода попасть в плен и пропасть без вести могли до тысячи бойцов ВСУ. Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий после этого сообщил, что эта оценка не соответствует действительности.