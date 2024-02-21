"На нас чекають дуже складні бої": у 3-й штурмовій розповіли, де наступатимуть росіяни

Росіяни можуть розпочати атаки на низці напрямків

Російські окупанти використовують наявні сили на Авдіївському напрямку, щоб спробувати продавити позиції українських військових. Вони хочуть просунутися настільки далеко, наскільки це можливо.

Як повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму telegram-каналі, окрім Авдіївського напрямку складна ситуація буде і на інших ділянках фронту, оскільки загарбники почали перекидати туди підрозділи, що вціліли.

"В цілому нас чекають дуже складні бої. Говорив про це ще минулого року — росіяни готувались весь цей час. Готували сили, резерви, накопичували зброю та техніку. І підготувались. Зараз рф починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, не давши шансу окупантам взяти місто в оточення.

При цьому в ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час відходу потрапити в полон і безодні могли безвісти до тисячі бійців ЗСУ. Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий після цього повідомив, що ця оцінка не відповідає дійсності.