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Альтернатива є: що Німеччина може надати Україні замість Taurus

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Україні потрібна далекобійна зброя для звільнення територій та стримування агресора Новина оновлена 24 лютого 2024, 08:31
Україні потрібна далекобійна зброя для звільнення територій та стримування агресора. Фото Колаж "Телеграфу"

Taurus — найбільш далекобійна зброя Німеччини

У Бундестазі днями підтримали резолюцію коаліції про надання Україні далекобійної зброї. Є небезпідставні очікування, що це можуть бути ракети Taurus. Дальність такої ракети — 500 км. Проте щодо передачі Україні саме цих ракет крапка досі не поставлена.

Аналітики Defense Express проаналізували, що може бути альтернативою ракетами Taurus у понятті далекобійної зброї. Серед них — снаряди Vulcano GLR. Їхня дальність — 70 км.

ЗСУ вже знайомі з попередньою версією таких снарядів. Із дальністю 50 км версія постачалась в Україну. Вони використовувались німецькою артилерією PzH 2000 у вересні 2023 року. Замовлені були у 2022 в кількості 255 одиниць. Автори зазначають, що в разі надання таких ракет, знадобиться час на їхнє виготовлення — йдеться про місяці.

Альтернативним варіантом також може стати замовлення озброєння Німеччиною для України у третьої сторони. Серед таких — вже знані в повітряних силах ракети Storm Shadow/SCALP. Німеччина має свою частину в конгломераті-виробнику. Ще один варіант — співпраця MBDA Deutschland з АТ "Українська оборонна промисловість" для створення дешевих та далекобійних зразків на основі вже наявного озброєння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для збиття російського літака А-50 Україна могла використати зняті з озброєння комплекси С-200. Після вторгнення їх модернізували і могли надати їм дальність до 600 км.

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#Німеччина #Зброя #ЗСУ #Taurus