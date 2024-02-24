Альтернатива есть: что Германия может предоставить Украине вместо Taurus

Taurus – самое дальнобойное оружие Германии

В Бундестаге на днях поддержали резолюцию коалиции о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Есть небезосновательные ожидания, что это могут быть ракеты Taurus. Дальность такой ракеты – 500 км. Однако относительно передачи Украине именно этих ракет точка до сих пор не поставлена.

Аналитики Defense Express проанализировали, что может быть альтернативой ракетам Taurus в понятии дальнобойного оружия. Среди них – снаряды Vulcano GLR. Их дальность – 70 км.

ВСУ уже знакомы с предварительной версией таких снарядов. С дальностью 50 км версия поставлялась в Украину. Они использовались немецкой артиллерией PzH 2000 в сентябре 2023 года. Заказаны были в 2022 году в количестве 255 единиц. Авторы отмечают, что в случае предоставления таких ракет понадобится время на их изготовление — речь идет о месяцах.

Альтернативным вариантом может стать заказ вооружения Германией для Украины у третьей стороны. Среди таких – уже известные в воздушных силах ракеты Storm Shadow/SCALP. Германия имеет свою часть в конгломерате-производителе. Еще один вариант – сотрудничество MBDA Deutschland с АО "Украинская оборонная промышленность" для создания дешевых и дальнобойных образцов на основе уже имеющегося вооружения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для сбития российского самолета А-50 Украина могла использовать снятые с вооружения комплексы С-200. После вторжения их модернизировали и могли придать им дальность до 600 км.