Это создает трудности на линии фронта: Умеров назвал причину

Делается все возможное и невозможное

Украина столкнулась с серьезной проблемой из-за несвоевременной поставки оружия от своих партнеров. Это усложняет работу на фронте.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума "Украина. Год 2024". Силы обороны не получают вовремя половину ожидаемого оружия.

Умеров отметил, что у России есть значительное преимущество в экономических и военных ресурсах.

"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя. Если мы смотрим на противника, то их экономика примерно 2 трлн, и они используют до 15% на войну, что составляет более 150 млрд долларов", — подчеркнул министр.

Задержки в снабжении приводят к потере человеческих жизней и территорий.

"Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без преимущества в воздухе", — сказал Умеров.

Он добавил, что Украина делает все возможное и невозможное, но работа усложняется без своевременных поставок оружия.

Ранее "Телеграф" писал, Рустем Умеров рассказал, что Украина готовится к прорыву. Уже есть мощный план на 2024 год.