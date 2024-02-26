ВСУ оставили село под Авдеевкой: официальные подробности

Линия обороны Украины будет организована по линии других населенных пунктов

В ВСУ официально подтвердили, что наши бойцы вышли из населенного пункта Ласточкино, что около Авдеевки (Донецкая область). До этого бои продолжались на окраине села.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Эти мероприятия необходимы для недопущения дальнейшего продвижения ВС РФ.

"Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении", — сказал он.

Напомним, что бои за Ласточкино начались после того, как РФ захватила Авдеевку. Хотя еще 24 февраля боец ВСУ сообщил об отходе из села официальные представители военных объяснили, что на самом деле бои за населенный пункт еще продолжались, а наши воины удерживали позиции на окраине Ласточкино.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит под Авдеевкой. Ситуация на линии столкновения достаточно динамична.