Война — день 734: оккупанты продвигаются под Авдеевкой и усиливают давление под Марьинкой

Оперативно о главном за сутки

Российские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, пользуясь импульсом после захвата Авдеевки и тем, что бойцы ВСУ отходят на более выгодные позиции. Вместе с тем основной фокус внимания оккупантов постепенно смещается на Марьинское направление, где в последнее время наблюдается увеличение количества российских штурмов. При этом у ВСУ все сильнее ощущается проблема с нехваткой боеприпасов, которых может хватить лишь до лета, а потому неподалеку линии фронта начинают создавать линии укрепления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ВСУ отошли от населенного пункта Ласточкино (возле Авдеевки), чтобы стабилизировать линию фронта, а оккупанты теперь фокусируются на направлении Орловки.

О том, что происходило 24 февраля, читайте в материале: Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения

С ситуацией в Украине за 25 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери

Информацию за 26 февраля смотрите по ссылке: Война — день 733: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении и обстреливают мирные города