Війна — день 735: загарбники тиснуть на Мар’їнському напрямку та активізувалися на Куп’янському

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на Мар’їнському напрямі та активізувалися на Куп’янському. Не припиняються і спроби зламати опір сил оборони біля Авдіївки, хоча у ЗСУ повідомляють, що заходи щодо стабілізації фронту на цій ділянці успішно завершені, а подальшого просування росіян вдалося уникнути. Про стабілізацію ситуації також говорить і те, що перша бригада ЗСУ, яка брала участь у боях на цьому напрямі, пішла на ротацію.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Росіяни обстрілюють Покровськ (Донецька область), на сході України оголосили тривогу.

00:00 Росіяни ввечері завдали авіаударів на Запорізькому напрямку. Зокрема дісталося місту Оріхів

Із ситуацією в Україні за 25 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 732: окупанти штурмують під Мар’їнкою, але зазнають серйозних втрат

Інформацію за 26 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 733: окупанти просуваються на Авдіївському напрямку та обстрілюють мирні міста

Про те, що відбувалося 27 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 734: окупанти просуваються під Авдіївкою та посилюють тиск під Мар’їнкою