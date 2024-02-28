Война — день 735: захватчики давят на Марьинском направлении и активизировались на Купянском

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на Марьинском направлении и активизировались на Купянском. Не прекращаются и попытки сломать сопротивление сил обороны возле Авдеевки, хотя в ВСУ сообщают, что мероприятия по стабилизации фронта на этом участке успешно завершены, а дальнейшего продвижения россиян удалось избежать. О стабилизации ситуации также говорит и то, что первая бригада ВСУ, которая принимала участие в боях на этом направлении, ушла на ротацию.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне вечером нанесли авиаудары на Запорожском направлении. В частности досталось городу Орехов

С ситуацией в Украине за 25 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери

Информацию за 26 февраля смотрите по ссылке: Война — день 733: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении и обстреливают мирные города

О том, что происходило 27 февраля, читайте в материале: Война — день 734: оккупанты продвигаются под Авдеевкой и усиливают давление под Марьинкой