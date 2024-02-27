Россияне увеличили количество атак на Харьковщине и пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе (карты)

Враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 734-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений. Россияне активизировались под Купянском и продолжают давить в районе Марьинки.

На Купянском направлении наши воины отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка и Табаевка. Еще 20 атак россиян отражено в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши защитники отразили 6 вражеских атак. Бои шли в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении было отражено 19 атак россиян. Они атаковали в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, наши защитники отразили 8 российских атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении наши воины отразили 6 атак врага. Бои шли в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 27 февраля территория России подверглась атаке дронами и "Градами". Под ударами были Брянская и Белгородская области.