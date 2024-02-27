Росіяни збільшили кількість атак на Харківщині та намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі (карти)

Ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних ударів, здійснив 110 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах

Триває 734 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу на фронті сталося 96 бойових зіткнень. Росіяни активізувалися під Куп’янськом та продовжують тиснути в районі Мар’їнки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка та Табаївка. Ще 20 атак росіян відбито в районі населеного пункту Сіньківка Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 ворожих атак. Бої точилися в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника. Це сталося в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку було відбито 19 атак росіян. Вони атакували у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога у районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, наші захисники відбили 8 російських атак у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили шість атак ворога. Бої точилися в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. Минулої доби росіяни здійснили 2 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок, 27 лютого територія Росії зазнала атаки дронами та "Градами". Під ударами були Брянська та Бєлгородська області.