Окопы и беспилотники: Британия изменила военное обучение на фоне войны в Украине

После многих десятилетий забвения окопная война возвращается в военную повседневности

Армия Великобритании на фоне войны в Украине полностью изменила подход к обучению военных. Британские военные теперь в первую очередь готовятся к окопной войне и противостоянию угрозе беспилотников, поскольку война в Украине показала необходимость таких знаний.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на британских офицеров, пообщавшихся с журналистами. Офицеры сказали, что в последние годы британские военные тренировались воевать против повстанцев в Ираке и Афганистане; там окопы бессмысленны, но опыт войны в Украине показывает, что траншеи могут стать следующим полем битвы.

"Элементы окапывания всегда были частью обучения, но теперь мы снова сосредотачиваемся на том, как эволюционировала окопная война. Понятно, что окопная война существует уже больше века. И, возможно, с определенной точки зрения она отошла в историю, но теперь она снова в центре внимания, особенно если добавить к этому угрозу беспилотников", – рассказал подполковник Уилсон, который руководит процессами обучения украинских военных на британских полигонах.

Вызовом может стать не только окопная война, но и огромная угроза от беспилотников. Нынешние БПЛА не игрушки – они настолько плотно контролируют поле боя, что солдаты часто даже шевельнуться не способны, чтобы не попасть под обстрел. Только в окопах военные могут чувствовать себя более или менее безопасно.

Поэтому сейчас скорректированы как программы обучения британских военных, так и украинских. В первую очередь украинцев учат тактике окопных боев. При этом это взаимовыгодное упражнение, говорят офицеры британской армии: среди украинцев есть ветераны, которые могут дать много советов, чего ждать от российских террористов.

Подполковник Дэвидсон, также согласившийся поговорить с журналистами, отметил, что все страны, участвующие в обучении украинских военных, уже понимают, что их тактические схемы устарели. Но Британия первой сменила программу, потому что так сказали сделать украинские военные.

"Мы учимся от них столько же, сколько они от нас", – объяснил подполковник.

Напомним, в августе 2023 года "Телеграф" сообщил, что Великобритания, Франция и Польша завершили подготовку очередных подразделений украинских военнослужащих, которые готовятся отправить обратно в Украину. Около 1000 украинских военнослужащих прошли подготовку у специалистов Королевской морской пехоты и специальных подразделений.