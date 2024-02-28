Окопи та безпілотники: Британія змінила військове навчання на тлі війни в Україні

Після багатьох десятиліть забуття окопна війна повертається до військового повсякдення

Армія Великої Британії на тлі війни в Україні повністю змінила підхід до навчання військових. Британські військові тепер в першу чергу готуються до окопної війни та до протистояння загрозі безпілотників, оскільки війна в Україні показала необхідність таких знань.

Про це пише видання Business Insider із посиланням на британських офіцерів, які поспілкувалися з журналістами. Офіцери сказали, що останніми роками британські військові тренувалися воювати проти повстанців в Іраку та Афганістані; там окопи не мали сенсу, але досвід війни в Україні показує, що траншеї можуть стати наступним полем битви.

"Елементи окопування завжди були частиною навчання, але тепер ми знову зосереджуємося на тому, як еволюціонувала окопна війна. Зрозуміло, що окопна війна існує вже більше століття. І, можливо, з певного погляду вона відійшла в історію, але тепер вона знову в центрі уваги, особливо якщо додати до цього загрозу безпілотників", – розповів виданню підполковник Вілсон, який керує процесами навчання українських військових на британських полігонах.

Викликом може стати не тільки окопна війна, але й величезна загроза від безпілотників. Нинішні БПЛА не іграшки – вони настільки щільно контролюють поле бою, що солдати часто навіть поворухнутися не здатні, щоб не потрапити під обстріл. Тільки в окопах військові можуть почуватися більш-менш безпечно.

Тому зараз скориговано як програми навчання британських військових, так і українських. В першу чергу українців навчають тактики окопних боїв. При цьому це взаємовигідна вправа, кажуть офіцери британської армії: серед українців є ветерани, які можуть дати багато порад, чого чекати від російських терористів.

Підполковник Девідсон, який також погодився поговорити з журналістами, зазначив, що усі країни, які беруть участь в навчанні українських військових, вже розуміють, що їхні тактичні схеми застарілі. Але Британія першою змінила програму, тому що так сказали зробити українські військові.

"Ми вчимося від них стільки ж, скільки вони від нас", – пояснив підполковник.

Нагадаємо, у серпні 2023 року "Телеграф" повідомив, що Великобританія, Франція та Польща завершили підготовку чергових підрозділів українських військовослужбовців, які готуються відправити назад до України. Майже 1000 українських військовослужбовців пройшли підготовку у фахівців Королівської морської піхоти та спеціальних підрозділів.