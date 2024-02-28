Не только Авдеевка: где на фронте сейчас происходят самые интенсивные бои (карта)

Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских захватчиков

За прошедшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. Самыми горячими направлениями сейчас являются Авдеевское и Новопавловское.

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 28 февраля.

Так, на Новопавловском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области. Там оккупанты 29 раз пытались прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

13 атак противника силы обороны отбили за последние сутки на Купянском направлении. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Еще 8 атак противника были успешно отбиты за эти сутки в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области.

Также на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских захватчиков. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из бригад, которая стояла на защите Авдеевки, впервые ушла на ротацию. Воины смогут отдохнуть впервые с начала полномасштабного вторжения.