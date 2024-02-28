Не тільки Авдіївка: де на фронті зараз відбуваються найінтенсивніші бої (карта)

Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів російських загарбників

Минулої доби на фронті сталося 102 бойових зіткнення. Найгарячішими напрямками зараз є Авдіївське та Новопавлівське.

Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 28 лютого.

Так, на Новопавлівському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на захід від Побєди Донецької області. Там окупанти 29 разів намагалися прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах на південь від Вугледару, Старомайорського та Урожайного.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

13 атак супротивника сили оборони відбили за останню добу на Куп’янському напрямі. Це сталося у районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак у районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ще 8 атак противника були успішно відбиті за цю добу в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

Також на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів російських загарбників. Так, минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна із бригад, яка стояла на захисті Авдіївки, вперше пішла на ротацію. Воїни матимуть змогу відпочити вперше з початку повномасштабного вторгнення.