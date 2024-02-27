"С высоко поднятой головой": одна из бригад, защищающих Авдеевку, впервые ушла на ротацию

Смелые защитники наконец-то смогут отдохнуть

Стало известно, что 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку от российских захватчиков, ушла на ротацию. Военнослужащие получили возможность отдохнуть впервые с начала полномасштабной войны.

Бойцы пообещали набраться сил, чтобы опять уничтожать врага. Об этом 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко информирует в своем аккаунте в соцсети Facebook.

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"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко приподнятой головой. Через два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова избивать врага. Подразделениям, которые нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", ― говорится в сообщении.

Бойцы 110-й бригады также поблагодарили за содействие Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации. Вспомнили добрым словом и руководство Авдеевского коксохимического завода. Без их помощи сдерживать врага было бы сложнее, уверены военные.

Напомним, что сейчас Авдеевское направление является одним из самых сложных участков фронта. Россияне продолжают давить и имеют незначительные успехи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стойко держат оборону.

За последние дни украинская армия отошла от Северного, Степного и Ласточкиного. Враг не считает потерь, лишаясь огромного количества людей и техники.

Украинские военные покинули Авдеевку в ночь на 17 февраля. Позднее 3 штурмовая бригада предоставила отчет о боевой работе на этом направлении. Она прибыла для подкрепления и продемонстрировала отличные результаты за короткое время.

Ранее "Телеграф" сообщал об обстановке на Авдеевском направлении. О ситуации на этом участке фронта рассказал генерал Тарнавский.