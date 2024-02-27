"З високо піднятою головою": одна з бригад, яка захищала Авдіївку, вперше пішла на ротацію

Сміливі захисники нарешті зможуть відпочити

Стало відомо, що 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку від російських загарбників, пішла на ротацію. Військовослужбовці отримали можливість відпочити вперше від початку повномасштабної війни.

Бійці пообіцяли набратися сил, щоб знову знищувати ворога. Про це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка інформує у своєму акаунті у соцмережі Facebook.

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"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків", ― говориться у повідомленні.

Бійці 110-ї бригади також подякували за сприяння Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-громадянським адміністраціям. Згадали добрим словом і керівництво Авдіївського коксохімічного заводу. Без їхньої допомоги стримувати ворога було б складніше, впевнені військові.

Нагадаємо, що зараз Авдіївський напрямок є однією з найскладніших ділянок фронту. Росіяни продовжують тиснути й мають незначні успіхи. Збройні сили України (ЗСУ) стійко тримають оборону.

За останні дні українська армія відійшла від Північного, Степового та Ластівчиного. Ворог не рахує втрат, позбавляючись величезної кількості людей та техніки.

Українські військові покинули Авдіївку у ніч проти 17 лютого. Пізніше 3 штурмова бригада надала звіт про бойову роботу на цьому напрямі. Вона прибула для підкріплення та продемонструвала відмінні результати за короткий час.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ситуацію на Авдіївському напрямку. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів генерал Тарнавський.